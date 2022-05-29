Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
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