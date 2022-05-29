Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü

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Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 33 kişinin hayatını kaybettiği ve en az bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

İHA
29 Mayıs 2022 Pazar, 10:05

Brezilya’nın doğusundaki Pernambuco eyaletinde geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

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Brezilya Pernambuco Joao Campos

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