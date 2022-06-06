Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini bilenler kimseye söylemiyor'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 12:24

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor, bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.

BİR KİŞİ 4 SAATTE 1 KİLOGRAM TOPLAYABİLİYOR

Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen, doğal ortamda yetişen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte yaklaşık 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.

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