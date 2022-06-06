Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini bilenler kimseye söylemiyor'
Karadeniz Bölgesi’nde her yıl yaz mevsimi öncesi yüksek kesimli bölgelerde yetişen, kokusu ve lezzeti ile hayran bırakan dağ çileğinin kilosu 200 TL’den satılıyor. Dağ çileğinin hasadını yapan Ayşegül Kocatürk, "1 kilo çileği toplamak için, bir gün sürüyor. Çileklerin yerini bilenler ise en yakın arkadaşına bile yerini söylemiyor" dedi.
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, kendiliğinden yetişen dağ çilekleri toplanmaya başlandı. Bölgede kendiliğinden yetişen ve zor şartlarda toplanan çilekler, yöre halkının kışlık reçel ihtiyacını da karşılıyor, bazı vatandaşlar ise topladıkları küçük çilekleri satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor.
BİR KİŞİ 4 SAATTE 1 KİLOGRAM TOPLAYABİLİYOR
Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen, doğal ortamda yetişen, küçük oldukları ve sıklıkla yetişmediği için 4 saatte yaklaşık 1 kilogram toplanabilen dağ çilekleri, fındık bahçelerinde ve ormanlık alanda yetişiyor.
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