Bülent Ecevit'in camideki tarihi görüntüleri: Alkışlayanları böyle durdurmuştu

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:41

Türkiye'nin Ağustos 1974'te Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği ikinci harekata tanıklık etmek için adaya giden gazetecilerinden olan Adem Yavuz, beraberindeki iki meslektaşı ile birlikte Girne'ye yolunda Rumların saldırısına uğrarlar.

Şoförleri o anda ölür. Gazeteciler Adem Yavuz, Ergin Konuksever ve Cengiz Kapkın ise esir düşerler.

Omzundan yaralanan Konuksever hastaneye kaldırılırken, Yavuz ve Kapkın’ın elleri birbirine kelepçelenmiş ve gözleri bağlanmıştır.

EOKA’lı bir general tarafından yakın mesafeden karnından vurulan Yavuz, Konuksever’in ameliyatından 6 saat sonra onun yanındaki yatağa yatırılır. Yavuz aldığı yaraya direnemeyecek ve 26 Ağustos’ta, henüz 31 yaşındayken Adana Numune Hastanesi’nde hayata gözlerini yumacaktır.

ECEVİT YAVUZ'UN CENAZESİNDEKİ TARİHİ GÖRÜNTÜLERİ

Şehit edilmesi Türkiye'yi yasa boğan gazeteci Adem Yavuz için devlet töreni düzenlenmişti. O dönem kabinede yer alan tüm isimler Yavuz'un cenazesine katılmıştı.

İngiliz BBC'nin Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili hazırladığı ve yıllar sonra internette yayımlanan belgeselde, Kıbrıs Harekatı'nın Başbakanı Bülent Ecevit'in şehit gazeteci Yavuz'un cenaze töreni için camiye geldiği anın görüntüleri de yer alıyor.

Söz konusu görüntülerde, cami avlusuna girdiği sırada vatandaşlar tarafından alkışlanan Ecevit'in alkışları durdurduğu görülüyor.