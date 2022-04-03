Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'a akın etti

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Türk Lirası'nın değer kaybı sonrası Bulgaristan vatandaşları alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye başlamıştı. Bulgaristan vatandaşı turistler Edirne’nin ardından Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2022 Pazar, 16:42

Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle Bulgaristan vatandaşları, hafta sonunu Türkiye’de geçirmeye devam ediyorlar. Bulgar turistler Edirne’nin ardından Tekirdağ’a da ilgi göstermeye başladı.

Havaların ısınması ile birlikte Bulgar turistler Tekirdağ’a da geldi. Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesine tur otobüsü ile gelen turistler 1 Bulgar levasının 8 TL'yi geçmesi nedeniyle şehirde alışveriş yaptı. Süleymanpaşa ilçesi Selanik Meydanı’nda tur otobüsünden inen Bulgar turistlere esnaf çeşitli ikramlarda bulundu.

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