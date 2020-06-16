Bursa trafiğinde dört nala koştu
Bursa'da başıboş at ana yolda araçlarla yarıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa- İzmir yolu Bursa istikametinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde, atın sağ şeritte hızlı şekilde ilerlediği, bazı zamanlarda orta şeride geçerek trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Trafik polisinin atın ana yolda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için eskortluk yaptığı görüldü.
Başıboş at daha sonra hızla ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
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