Bursa'da iş yerine silahlı baskın: 2 yaralı

27 Mayıs 2022 Cuma, 08:21

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Alaadddinbey Mahallesi, 637. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Rasim K.’ya ait iş yerine, iddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ö.K.(35) ile 3 arkadaşı otomobille geldi. Rasim K. ile şüpheliler arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ö.K. ile beraberindeki 3 kişi iş yeri sahibi Rasim K. ile yanında bulunan arkadaşı Koray A.'yı silahla yaraladı. Ardından da 4 şüpheli geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar, hastaneye kaldırıldı.