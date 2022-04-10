Bursa'da ölüm saçan dereyi ‘tertemiz akıyor’ diye raporladılar

10 Nisan 2022 Pazar, 16:26

Bursa’da kaynağını Uludağ’dan alan ve Marmara Denizi’ne dökülen derelerin zehir saçan görüntüsü devam ediyor. Geçtiğimiz Şubat ayında vatandaşların şikayeti ve Doğader’in incelemesi sonrası gündeme gelen Samanlı Deresi’nin kızıla boyanmış görüntüsü Cumhurbaşkanlığı’na kadar taşınmıştı.



Ancak Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün halen siyah ve kızıl akan dere için “temiz akıyor” raporu hazırlayıp vatandaşa CİMER üzerinden cevap yollaması şaşkınlığı bir kat daha arttırdı. Uzmanlar dereler böyle aktıkça Marmara’da müsilaj kabusunun süreceğine dikkat çekiyor.