Bursa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu kamerada
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kuyumcu dükkanı, maskeli ve pompalı tüfekli 2 kişi tarafından soyuldu. Soygun anı güvenlik kameralarınca kaydedilirken, polis 60 bin TlL değerinde altını alıp, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.
Soygun olayı, saat 10.30 sıralarında, Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan Salih B.'ye ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Otomobil ile gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, ellerinde pompalı tüfekle kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu Salih B.'yi silah tehdidiyle etkisiz hale getiren şüpheliler, iş yeri sahibinden istedikleri kutuya, vitrindeki altınları doldurdu. Ardından da geldikleri otomobille kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kuyumcu dükkanı ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
Soygun, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntüde hızla içeri giren şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri Salih B.'ye doğrultuup, panik halinde altınları kutuya dolduruyor.
Polis, 60 bin Tl değerinde altını alıp, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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