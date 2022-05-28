Bursa'da silahlı saldırı: Kasap işletmecisi başından vuruldu
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kasap dükkanında meydana gelen silahlı saldırıda, başından vurulan işletme sahibi ağır yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde faaliyet gösteren bir kasap dükkanında meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen şahıs, dükkanda tek başına çalışan işyeri sahibi Serkan Temel’i (31) tabancayla başından vurdu.
Başına isabet eden mermiyle yere düşen genç kanlar içinde kaldı. Saldırgan ise kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi arıyor.
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