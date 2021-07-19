Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren yurttaşlara böyle saldırdı
Büyükçekmece'de denize giren yurttaşlara restoran işletmecisi arasında gürültü nedeniyle kavga çıktı. Yurttaşlara sopalarla saldıran restoran çalışanları, kameraya yansıdı. Saldırıdan kaçmak isteyen yurttaşlar çareyi denize girerek kaçmakta buldu.
Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Sahili'nde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren yurttaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı yurttaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.
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