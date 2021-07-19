Büyükçekmece'de restoran çalışanları denize giren yurttaşlara böyle saldırdı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:41

Edinilen bilgilere göre olay Büyükçekmece Sahili'nde dün yaşandı. Sahilde bulunan işletme sahibi, denize giren yurttaşları gürültü nedeniyle uyardı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalarla denize giren vatandaşlara saldıran restoran çalışanları kameraya yansıdı. Bazı yurttaşların saldırıdan kaçmak için denize atladıkları görüldü.