Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Rize’de cadde ortasında 4 kişilik grup arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bir elektronik dükkanı önünde buluşan kimliği belirsiz 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce yumruklu kavgaya dönüştü.
Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavga çevredeki vatandaş ve esnafın araya girmesiyle son buldu. Taraflar daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kavga anı da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.
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