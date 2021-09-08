Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 12:55

Hindistan’ta çalıların arasından fırlayan sırtlan, yaşlı insanın üzerine atladı. Çevredekilerin araya girmesiyle kayıplara karışan sırtlan, ölü olarak bulundu. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı insanın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.