Çanakkale'de halk plajına mavi bayrak asıldı

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:53

Çanakkale'de, Güzelyalı Halk Plajı'na asılan mavi bayrak töreninde konuşan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, 'Bugün büyük bir mutlulukla söylüyorum ki, sahip olduğumuz 531 mavi bayraklı plajla dünyada İspanya ve Yunanistan'ın ardından 3'üncü sırada bulunmaktayız' dedi.

Güzelyalı köyünde bulunan Çanakkale Belediyesi Halk Plajı'na mavi bayrak törenle asıldı. Törene Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, belediye personeli, belediye sporcuları ve vatandaşlar katıldı. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Güzelyalı'nın da dahil olmasıyla Çanakkale kent merkezindeki mavi bayraklı plaj sayısının 4'e çıktığını söyledi. Başkan Gökhan, 'Mavi bayrak için denizlerin ve kumsalın temizliği konusunda çok detaylı incelemeler yapılıyor. Biz 8 yıldır mavi bayrağı hak ediyoruz ve halk plajlarımıza asıyoruz' dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA'

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ise, Türkiye'de geçen sene 519 olan mavi bayrak sayısını 531?e yükseldiğini belirtti. Karataş, 'Biz bunun bir şampiyonlar ligi olduğunu düşünüyoruz. İspanya ve Yunanistan'ın ardından Türkiye dünyada mavi bayraklı plaj sayısında üçüncü sırada bulunmaktadır. Mavi bayrak, dünyada en çok önemsenen eko etiketlerden bir tanesi. 1993 yılında başladığımız bu macerada bugün gururla söyleyebilirim ki her yıl mavi bayrak sayımızı bir önceki yıla göre arttırarak 531 rakamına geldik' dedi.