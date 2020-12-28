Canlı yayında asgari ücrete ilk itiraz böyle geldi
2021 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanmasının ardından konuşma yapan Nazmi Irgat, bu rakamı kabul etmediklerine dair açıklamada bulundu.
2021 yılında uygulanacak asgari ücret bekar bir işçi için net 2.825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Komisyon'da işçi kesimini temsil eden Türk-İş Sekreteri Nazmi Irgat, Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından söz alarak açıklanan rakama itiraz etti.
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat konu hakkında yaptığı açıklamada, "2021 yılında geçerli olacak asgari ücret işveren ve hükümet kesimi tarafından oy çokluğu ile belirleniyor. İşçi kesimi olarak alınan karara katılmıyoruz" dedi.
Irgat şunları kaydetti:
"Net 3 bin liranın üzerinde bir rakam vermelerini bekledik. Bu rakam işçilerin beklentilerini karşılamakta yetersizdir. insan onuruna yaraşır bir ücret bizim de taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin en önemli maddelerinden biridir. Yine fedakarlığın ücretlilerden beklendiğini görüyoruz. Hükümetin tercihini dar gelirlilerden yana kullanmadığını görüyoruz."
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı için, "İşveren ve hükümet, asgari ücretle ilgili 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir. Çünkü 3 bin liranın altındaki teklif, insanları mutlu edecek bir teklif olmaz, çalışanları mutlu edecek bir teklif olmaz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 3 bin liranın üzerinde bir teklif getirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
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