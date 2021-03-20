Canlı yayında gergin anlar! Doğu Perinçek'e böyle yanıt verdi

20 Mart 2021 Cumartesi, 09:54

'Andımız' tartışmalarına yönelik açıklama yapan Vatan Partisi Doğu Perinçek, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'iki yüzlü olmakla' suçladı. Yedekçi ise Perinçek'in sözlerine tepki göstererek, "Öncelikle CHP Genel Başkanı ve bir kadın olarak Meral Akşener adına da iki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum" dedi.

Habertürk ekranlarında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci arasında ihanet tartışması yaşandı. Andımız tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Perinçek, "CHP'yi de Meral Akşener'i de iki yüzlü buluyorum. Hem HDP ile çalışacaksınız hem de andımızı savunacaksınız. Şu oluyor açık bir şekilde PKK yandaşları 'Türk'üz diyen andı savunuyor. Türk vatanı düşmanlığında buluşmuş ittifak. Eğer ikna etmek istiyorlarsa Türk milletini o zaman PKK ile ittifaklarına son verirler" dedi.

"MİLLİYETÇİLİĞİ KİMSEDEN ÖĞRENMEYİZ, İHANET EDENLER AYNAYA BAKSIN"

Bu sözlere tepki gösteren CHP 26. Dönem Milletvekili Dr. Gülay Yedekci, "Öncelikle CHP Genel Başkanı ve bir kadın olarak Meral Akşener adına da iki yüzlü kelimesini Doğu Perinçek'e iade ediyorum.

Biz milliyetçiliği Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazdık. Milliyetçiliği kimseden öğrenmeyeceğiz. İhanet edenler aynaya baksın, sizinle hiç konuşulmaz Doğu Bey" diye konuştu.

Perinçek de Yedekçi'ye yanıt olarak "İstediğin kadar ihanet et" ifadesini kullandı.