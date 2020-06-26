Canlı yayında polisle maske tartışması!

26 Haziran 2020 Cuma, 17:57

Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maskesini takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislerle tartışmaya giren Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı.

'ADRESİM DE YOK, YIRTACAĞIM O CEZAYI'

Kendisine polisler tarafından "lan" denildiğini ifade eden Taner U., "Yaptırım yapacaklar maske olduğu halde, ağzımda neden değilmiş? Telefon numaram yok. Adresim de yok, sokakta kalıyorum. Yasayı bana öğretme. Yırtacağım o cezayı. İçeri mi atacaklar maskeden dolayı? Burada hangi insanda maske var? Maske kolumdaydı, taktım işte. Ceza kağıdını imzalamıyorum. Yazsan ne olacak sanki? Kimlik istedin kimlik verdim, bilgilerimi söylemeye mecbur değilim. Sen Türkçe anlamıyor musun? İmzalamıyorum, var mı bir mecburiyetim?" dedi. Bir yakını ise Taner U.'dan yaptığı yayını sonlandırmasını isteyerek, "Kapat şunu, kapat diyorum. Memur işini yapıyor. Canımı sıkma" dedi.