Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası

29 Aralık 2020 Salı, 10:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrısını değerlendiren Uslu şunları söyledi:

“Bence sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor. İYİ Parti tabanı Erdoğan’a negatif taban. Bahçeli de Meral hanım da tabanı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı çağrısı yapmadığını biliyor.”