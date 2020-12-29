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Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu önemli bir iddia ortaya attı. Halk Tv'de Sözüm Var programına konuk olan Uslu, yeni bir ittifakın olabileceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2020 Salı, 10:05

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrısını değerlendiren Uslu şunları söyledi:

“Bence sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor. İYİ Parti tabanı Erdoğan’a negatif taban. Bahçeli de Meral hanım da tabanı da Bahçeli’nin Cumhur İttifakı çağrısı yapmadığını biliyor.”

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