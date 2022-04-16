Çarşaflı hırsızlık çetesi çökertildi: 6 tutuklama

16 Nisan 2022 Cumartesi, 11:00

İstanbul'da özellikle lüks semtlerde gündüz saatlerinde meydana gelen evlerden hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızların tanınmamak için çarşaf giydikleri tespit edildi.

üphelilerin bina sakini ya da ziyaretçi gibi girdikleri apartmanlarda boş olduğunu tespit ettikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları belirlendi. Görüntülerde evlere girdikten sonra para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen şüphelilerin geldiklerini bir bavula doldurarak hızla uzaklaştıkları görüldü.