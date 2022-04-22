Çay bahçesinde kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki öldürdü
Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü.
Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu.
Burada çay behçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti.
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