Çayda kaybolan Eyyüp hemşire 25 gündür aranıyor
Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 25'inci güne girildi.
Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda 11 Haziran'da çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi.
HALA SONUÇ ALINAMADI
Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı, ancak 25 gündür sonuç alınamadı.
Suyun debisinin yüksekliği ve zorlu tabiat şartlarına rağmen Adana, Hakkari, Bitlis ve Van'dan gelen 140 kişilik ekip, insansız hava aracı desteğiyle arama çalışmalarını sürdürüyor.
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