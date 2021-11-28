Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı: Gazoz kapağı topluyorlar

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iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, Almanya'da emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan on binlerce insan var” sözleri gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2021 Pazar, 11:21

Habertürk TV’de ekrana gelen Enine Boyuna programına konuk olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Küçük, “Almanya'da emekli maaşları yetmediği için gazoz kapağı toplayan on binlerce insan var. Başka insanlar var, tek maaşı yetmediği için. 2500-3000 Euro geliriniz yoksa Avrupa'da yaşama şansınız yok” dedi.


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