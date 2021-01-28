Cemal Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi
Haber Global canlı yayınına katılan Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yaptığı ironi ile konukları şaşkına çevirdi.
"Muhalefet partilerinin anlamadığı bir şey var" diyerek söze başlayan Cemal Enginyurt, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı savunacak sözleri arka arkaya sıralamaya başladı.
"Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan" diyen Enginyurt, "O'nun yaptığı her şey doğrudur" diyerek konukları şaşırttı. Enginyurt konuşurken şok olan konuklar, ironi olduğunu sonradan anladı.
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