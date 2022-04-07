Cemal Kaşıkçı dosyası devredildi, Hatice Cengiz’in avukatı Cumhuriyet TV'ye konuştu: '7 gün içinde itiraz edeceğiz'

07 Nisan 2022 Perşembe, 14:21

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verildi.

Washington Post yazarı Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine hükmetti. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.



Duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı vererek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.

Son olarak, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in avukatlarından Gökmen Başpınar, Cumhuriyet’te konuştu.

"7 GÜN İÇİNDE İTİRAZ EDECEĞİZ"

Başpınar, şunları söyledi:

“11. Ağır ceza Mahkemesi dosyanın durdurulması yönünde karar verdi. Biz Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmenin durdurulması için bir dava açtık çünkü kanuna aykırı bir karardır. S Adalet Bakanlığı arasında bizim ülke olarak uluslararası bir anlaşmamız yok. Ne ikili bir anlaşma ne de Suudi Arabistan’ın taraf olduğu bir sözleşme var. Bu nedenle ilk şart olan karşılıklık ilkesi de yerine gelmemiş durumda. Mahkeme tanıkların dinlenmesini de talep etmedi. Bu açıdan bakıldığında da kanuna ve kamu düzenine aykırıdır."

“Bugünkü karara karşı bir üst mahkemede itiraz edeceğiz 7 gün içerisinde” diyen Başpınar, “Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Durma kararının kaldırılarak, yargılamanın devam edilmesine yönelik çabalarımız sürecek” sözlerini kullandı.

HATİCE CENGİZ KARARI NASIL KARŞILADI?

Söz konusu kararı Hatice Cengiz’in nasıl karşıladığını da anlatan Başpınar, “Kendisi davayı sonuna kadar takip edeceğini, hakkın yerine gelmesi için savaşın devam edeceğini söyledi” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DA DAVA SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK?

Başpınar, sözlerini şöyle noktaladı:

“Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’da devam eden bir davası bulunmamakta. Bu konuda da itirazlarımızı sunduk. Çünkü orada bir kovuşturma yok, dava sonuçlandı. Birçok sanık hakkında beraat, bazıları için ise idam kararı verildi sonrasında 20 yıla çevrildi. Bakanlık da kendi sunduğu ekte kanuna aykırı bir işlem yaptı. Bunun da iptalini talep ettik zaten.”