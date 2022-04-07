Cemal Kaşıkçı dosyası devredildi, Erdoğan'ın bu sözleri ortada kaldı: 'Bunlar insanları enayi zannediyor'

07 Nisan 2022 Perşembe, 12:31

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, mahkeme Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine dosyanın Suudi Arabistan'a devrine karar verdi.

Bu kararın ardından gözler AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olayın üzerine gidileceğine ilişkin kararlılığını ifade ettiği ve Suudi makamlara tepki gösterdiği sözlerini akıllara getirdi.

Erdoğan, Cemal Kaşıkçı davasına ilişkin İstanbul'da gerçekleştirilen Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'nda Suudi Arabistan’a sert sözlerle yüklenmişti.

“Kaşıkçı konsoloslukta alçakça şehit edildi” diyen Erdoğan, “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz. Ses kaydında üst düzey asker açıkça ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ diyor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir” ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı, "Yargılayamıyorsanız, suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir" demişti.