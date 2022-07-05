Çengelköy’de arızalanan İETT otobüsünü yolcular itti
Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay öğle saatlerinde Çengelköy’de meydana geldi. İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı.
Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.
Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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