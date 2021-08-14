Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:21

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören yurttaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. 

KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

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