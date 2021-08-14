Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:21

Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören yurttaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.

KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.