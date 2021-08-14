Çeşme'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
İzmir'in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları gören yurttaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi.
KISMEN KONTROL ALTINDA
Yangına 2 helikopterle havadan, 10 arazöz ve orman işçileriyle de karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, çalışmalar sonucu kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.
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