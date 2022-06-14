Cezaevinden izinli çıktı, silahlı saldırıda öldürüldü
Şanlıurfa'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet Şahap (38), sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı cezaevine giren Mehmet Şahap, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'da bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahap yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet Şahap ağır yaralı olarak Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Şahap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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