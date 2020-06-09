CHP grup toplantısında dikkat çeken görüntü

09 Haziran 2020 Salı, 17:02

CHP, koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık üç ay ara verilen grup toplantılarına yeniden başladı. Grup toplantısında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Tüm milletvekilleri maske taktı ayrıca salon girişine de maske ve dezenfektan bırakıldı. Grup salonunda, geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu’nca milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’na sıra ayrıldı. Sıraya, Berberoğlu’na ait gözlük, kalem ve milletvekili rozetinin yanı sıra Anayasa kitapçığı bırakıldı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Halk iradesi yok sayılarak milletvekilliği düşürülen Sayın Enis Berberoğlu bugün de aramızdaydı" paylaşımı yaptı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da yine sosyal medya hesabı üzerinden "Millet iradesini yok sayarak Milletvekilliği düşürülen Sayın Enis Berberoğlu aramızdadır... Milletin iradesi tam anlamıyla tecelli edene kadar biz buradayız" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu yapılan kendilerinin yaptığı bu anayasaya bile aykırıdır. Milletvekillerine yapılan haksız ve hukuksuzdur. Enis Berberoğlu’na önce casus dediler, bütün mahkemeler böyle bir şey yok dedi. Devletin sırlarını birilerine söylemek… Hangi devletin sırrı? MİT tırları devletin sırrı mıydı? Bütün dünyanın bildiği bir gerçekti. Tutanakları orada görevli olan hakimler ve savcılar tuttu. Peki bu hakim ve savcılar nerede şimdi? Terör örgütü üyesi olmak suçuyla içeride. Terör örgütünün bildiği bir olay nasıl olur da devlet sırrı olur” ifadelerini kullandı.

Berberoğlu 18 ay cezası kaldığı için Maltepe Açık Cezaevi’ne gönderilmiş ancak açık cezaevindekiler koronavirüs tedbirleri nedeniyle 31 Temmuz’a kadar evlerine gönderildikleri için Berberoğlu da cezaevinden çıkmış ve ev hapsine alınmıştı.