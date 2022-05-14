CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 14 Mayıs Çiftçiler Günün'de seslendi
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 14 Mayıs Çiftçiler Günün'de Muğla Yatağan’dan bir buğday tarlasından hükümete seslendi. Girgin, "Çiftçimizin takati kalmadı. Tarımın doğduğu bu topraklara bırakın yoksulluğu, açlığı konuşur olduk.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 14 Mayıs Çiftçiler Günün'de Muğla Yatağan’dan bir buğday tarlasından hükümete seslendi. Girgin, "Çiftçimizin takati kalmadı. Tarımın doğduğu bu topraklara bırakın yoksulluğu, açlığı konuşur olduk. Gıda güvenliğinin sağlanması için bir an önce çiftçilerin desteklenmesi gerekiyor." dedi.
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