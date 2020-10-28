CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan "29 Ekim" videosu

28 Ekim 2020 Çarşamba, 19:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasına yer verilerek hazırlanan videoyu, "Halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız" diyerek yayımladı.

CHP tarafından Cumhuriyet'in 97'inci yıldönümü nedeniyle hazırlanan video yayımlandı. Türkiye'nin kurusucu Atatürk'ün TBMM'de yaptığı konuşmasına yer verilen videoyu CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı.

Atatürk, "Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk Milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur" sözlerine atıfta bulunan videoyu Kılıçdaroğlu, şu notla paylaştı:

"Halkımıza söz verdik. Kurduğun Cumhuriyet'i, Cumhuriyetimizin 100. yılında demokrasi ile taçlandıracağız. Yaşasın Cumhuriyet.