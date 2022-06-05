CHP’li Ağbaba’dan 'mülteci' açıklaması: Mülteci düşmanı değiliz, mülteci yaratan politikalara karşıyız

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Mülteci sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Biz, mülteci düşmanı değiliz. Mülteci yaratan politikalara karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Maalesef hem içimizde hem dışımızda kötü yönetim, Türkiye’nin büyük bir problemi haline geldi" dedi.

ANKA
05 Haziran 2022 Pazar, 17:36

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İstanbul Milletvekili Enis Beberoğlu ile birlikte bugün Adıyaman’daki Dede Aziz’i (Apaziz) anma törenine katıldı.

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Veli Ağbaba mülteci CHP

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