CHP'li Ali Öztunç: 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca hemen helikopterler, uçaklar devreye alındı'

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:44

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını devam ediyor. Ali Öztunç, yangın bölgesinde bugün yaptığı açıklamada, alevlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Okluk’ta bulunan yazlık sarayına yaklaştığını ve yangına müdahalenin bu nedenle artırıldığını öne sürdü. Öztunç, Değirmenyanı mevkiinde yaptığı açıklamada, yangının 41. saatine ulaştığını belirterek şunları söyledi:

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