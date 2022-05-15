CHP'li Ali Öztunç'tan 'Cahit Özkan' açıklaması: Üç-Beş dolar için birbirlerine düştüler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “partimizin görüşünü yansıtmamaktadır” açıklamalarına karşılık “Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler" dedi.

ANKA
15 Mayıs 2022 Pazar, 12:25

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in; AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, “Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu” sözleri ile ilgili “partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını, değerlendirdi.

"KARGALAR BİLE GÜLER"

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-ali-oztunctan-cahit-ozkan-aciklamasi-uc-bes-dolar-icin-birbirlerine-dustuler-1936117 

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