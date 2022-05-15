CHP'li Ali Öztunç'tan 'Cahit Özkan' açıklaması: Üç-Beş dolar için birbirlerine düştüler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili sözlerinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in, “partimizin görüşünü yansıtmamaktadır” açıklamalarına karşılık “Üç-beş dolar için birbirlerine düştüler" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in; AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, “Birleşik Arap Emirlikleri teslim oldu” sözleri ile ilgili “partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır” açıklamasını, değerlendirdi.
"KARGALAR BİLE GÜLER"
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/chpli-ali-oztunctan-cahit-ozkan-aciklamasi-uc-bes-dolar-icin-birbirlerine-dustuler-1936117
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