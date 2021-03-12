CHP'li Gürsel Erol'dan AKP'li Güler'e çok sert tepki: Babanızın hayrına mı yapıyorsunuz!
Elazığ'a gelen TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarını ziyaret ettiği sırada CHP Milletvekili Gürsel Erol ile AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı. Yurttaşların sorunlarının dinlenilmediğini belirten CHP'li Erol, AKP'li vekile sert tepki gösterdi.
TBMM'de temsil edilen beş siyasi partinin ortak önergesiyle kurulan Deprem Komisyonu üyelerinden oluşan heyet, Elazığ'da çalışmalarını sürdürüyor. Heyet bugünkü ziyaretleri kapsamında Sürsürü ve Abdullahpaşa Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutlarını inceledi. Heyet, Abdullahpaşa Mahallesi'nde konutları incelediği sırada mağduriyetlerinin olduğunu ifade eden yurttaşlar, sorunlarının dinlenilmesini istedi.
Yurttaşların taleplerinin geçiştirilmesi üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol müdahele etti. CHP'li Erol ile Deprem Araştırma Komisyonu üyesi ve AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler arasında tartışma çıktı.
CHP Milletvekili Gürsel Erol, deprem konutlarının yapımında vatandaşların yıkılan evlerinin yerine yapılan konutların küçük olduğunu bundan dolayı yurttaşarın mağduriyet yaşadıklarını belirtmesi üzerine TBMM Deprem Araştırma Komisyonu AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler tepki verdi. CHP Milletvekili Erol, "Burada hak kaybı var. Devlet burada vatandaşlar için yaptırdığı konutları 25-30 metrekare daha büyük yapsaydı vatandaşlar mağdur olmayacaktı. Neticede bu konutları devlet yapıyor. Vatandaşta sorumluluklarını yerine getiriyor” dedi.
Diğer vekillerin tartışmayı yatıştırmaya çalışmasının ardından Deprem Komisyonu heyeti Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi Konteyner Kent'te depremzedeler ile bir araya geldi.
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