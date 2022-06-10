CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: 'Saray'ın kibir abidesine sözlerini aynen iade ediyoruz, ettiği hakaretleri tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben, “Sofralardaki ekmeği küçülteceksin, insanları kuyruklara mahkûm edeceksin; esnafı borca, faturalara ezdireceksin, çiftçiyi traktörüne mazot koyup tarlasına gidemez hale getireceksin, gençlerin umutlarını çalacaksın, ülkemizi Avrupa’nın açık hava sığınmacı kampına çevireceksin, milletine ‘çürük, sürtük’ diye küfredeceksin, sonra da çoktan kaybettiğin belli bir seçimde milletin oyuna talip olacaksın. Bu hale düşünce tabii ki adaylığını açıklarken edebi, adabı unutursun" dedi.
Faik Öztrak, bugün CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.
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