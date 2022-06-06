CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Türkiye birden büyüktür

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı’na saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye’nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar” sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Milletimizin huzuruna, sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim: Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür" dedi.

ANKA
06 Haziran 2022 Pazartesi, 20:48

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

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