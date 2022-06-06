CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a: Türkiye birden büyüktür
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bu kardeşinize ve Cumhur İttifakı’na saldıranlar aslında büyük ve güçlü Türkiye idealimiz ve Türkiye’nin bizzat kendisine düşmanlık ediyorlar” sözlerine tepki gösterdi. Öztrak, "Milletimizin huzuruna, sarayınızdaki dev aynalarına bakıp mı çıkıyorsunuz? Buradan söyleyelim: Türkiye birden büyüktür. Bu millet de sizden çok çok büyüktür" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
Video Haberler
- 'Türkiye birden büyüktür'
- 'Tekerlek dönmüyor, tabana kuvvet'
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- Emekli madenci cebindeki son parayı TBMM’ye gönderdi
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Gezi tutuklularından mesaj var
- Okulda dansöz oynattılar!
- Bitez'deki orman yangını kontrol altına alındı
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Okulda dansöz oynattılar!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Erdoğan 'ek gösterge' kararını açıkladı
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'
- Poşet çaydaki büyük tehlike!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi