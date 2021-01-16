CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan işçilerin koronavirüs pandemisinde yemek taşıyan servis aracına dip dibe 16 kişi bindirildiğini açıkladı. Öztunç’un paylaştığı videolarda yemekhanenin de hijyenik olmadığı işçilerin yan yana beklediği görüldü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde çalışan işçilerin koronavirüse karşı hiçbir önlem alınmadan çalıştırıldığını gözler önüne serdi. Öztunç’un sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, 16 işçinin küçücük yemek servis aracına bindirildi. Öztunç’un paylaştığı videoda işçilerin yemekhaneyi dinlenme alanı olarak kullandığı ve temiz olmayan bu alanda işçilerin dip dibe dinlendiği görüldü.
Öztunç bu görüntülere ilişkin şu yorumda bulundu:
“AK Parti Türkiye’sinden manzaralar, Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan işçilerin yemeğini taşıyan servis aracı. İşçi kardeşlerim bugün çekti. Yemek taşınması gereken kapalı transit araçtan 16 İşçi iniyor. Ben izleyince şok oldum. Taktir sizin. Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışan işçilerin sosyal tesis gibi dinlenme alanı. Ne sosyal mesafe var ne hijyen ne maske ne tedbir. Akkuyuda hem çevreye hem işçiye zulüm var.”
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