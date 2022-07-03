CHP’li Mustafa Adıgüzel: 'Bakan Kasapoğlu, gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor'

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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor… İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor” dedi.

ANKA
03 Temmuz 2022 Pazar, 18:14

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zamma tepki gösterdi.

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