CHP’li Mustafa Adıgüzel: 'Bakan Kasapoğlu, gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor'
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Cumhurbaşkanı tarafından asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamdan sonra, KYK yurtlarına da yüzde 80 zam yapıldı. Bu yüksek zamlar, bu rahat olmayan ve yetersiz sayıdaki KYK yurtları nedeniyle gençlerimiz vakıfların, cemaatlerin ellerine düşüyor… İşte bu yüzden Bakan Kasapoğlu, bu uygulamalarıyla gençlerimizi vakıf ve cemaatlere peşkeş çekiyor” dedi.
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zamma tepki gösterdi.
Video Haberler
- 'Gençlerimizi cemaatlere peşkeş çekiyor'
- AKP’li üyeden AKP’li belediye başkanına sert sözler
- Bozuk yolları çiçek ekerek protesto ettiler
- Kartal'da apartmanda çökme
- Çiftçi sayısı azaldı, borç miktarı arttı
- 'Herkes ayağa kalksın'
- İzmir sahili yeşile büründü: 'Temmuzda görmek şaşırtıcı'
- OSB’de korkutan doğalgaz patlaması
- İzmir’de iki orman yangını
- Pervin Buldan: 'Köprü olmayacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker'den şimdi de 'Sarıgül' paylaşımı
- Erdoğan'ın konuşmasındaki hatanın faturası kesildi
- Erdoğan mitingini iptal etti
- Hayat pahalılığına karşı sokağa çıktılar!
- Asgari ücretteki artış halaylarla kutlandı
- Ünlü ekonomistten endişelendiren dolar tahmini
- AKP'li vekilin İBB'den kazandığı para ortaya çıktı!
- 'Devlet hiç bu kadar ayağa düşmemişti'
- Eski AKP'liler: 'İpin ucu artık kaçmış'
- Mecidiyeköy'de saç saça kavga: Trafik durdu!