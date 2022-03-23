CHP'li Özgür Özel: 'İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz'

Abone Ol google-news

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede İstanbul seçimlerini örnek verdi. Özel, “Beter olacaksınız beter, beter. Bu millete; bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2022 Çarşamba, 16:49

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler