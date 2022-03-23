CHP'li Özgür Özel: 'İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz'
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede İstanbul seçimlerini örnek verdi. Özel, “Beter olacaksınız beter, beter. Bu millete; bu zulmü, bu zammı, bu haksızlıkları reva göreceksiniz vallahi uykunuzun kaçtığı kadar var Sayın Erdoğan, haklısınız. Geceleyin uyanıp uyanıp kendi kulağınıza kendi sesiniz geliyor ya. Doğru. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder. Kaybedeceksiniz. İstanbul’u kaybettiniz, Türkiye’yi kaybedeceksiniz” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Video Haberler
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- Cezaevinden izinli çıktı, uyuşturucu satarken yakalandı
- Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktılar
- Kavgada yaralandı hastanede vurularak öldü
- Akşener'den 'sandık' mesajı
- 'Daha büyük zamlar gelecek'
- Asansörde mahsur kaldılar: Duvarı kırdılar
En Çok Okunan Haberler
- Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren şüpheli tutukland
- NATO'dan Rusya'ya 'nükleer' yanıtı
- 'Kimse hırsımızdan şüphe duymasın'
- Art arda açıklamalar 'seçim habercisi' mi?
- Cumhuriyet yazdı, görevinden uzaklaştırıldı!
- Fethi Şahin resmi kayıtlarda 'yaşadığı' ortaya çıktı
- 'Kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatına soruşturma
- AKP ve MHP'nin teklifine sert çıktı
- Yemeksepeti işçilerinden Nevzat Aydın'a suç duyurusu
- Portekizli ciddi konuştu... 'Türkiye maçı final olacak'