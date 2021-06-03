CHP'li Öztunç: Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!

03 Haziran 2021 Perşembe, 17:02

Marmara Denizi'nde deniz salyası istilasının sıradan bir doğa olayı olmadığını en büyük etkenin insan olduğunu hatırlatan Öztunç, bölgedeki balıkçıların yıllardır bu konuda uyarı yaptıklarını bildirdi.

Öztunç, “Balıkçılar, bu daha da büyüyecek daha da artacak, diye feryat ederken hükümet bu konuyu hiç umursamadı, kulağının üstüne yattı. ‘Aman ne olacak ki’ dedi. Geldiğimiz nokta da, insanların canlı olarak görebildiği bu görüntüler yaşandı. Şüphesiz küresel ısınma iklim değişikliği deniz suyunun 2, 2,5 derece ısınması bunlar en büyük etkenlerden birisi ama, bir başka etken de insan! Yani Marmara Denizi'nin kirletilmiş olması. Nasıl kirletiliyor? Kimyasal atıklarla evsel atıklarla kanalizasyon atıkları ile bu şekilde kirletildi” diye konuştu.

"GEL BERABER ERGENE'DE ÇİMELİM"

Dün Çorlu’da Ergene’nin yarattığı çevre felaketini yerinde görüp incelediklerini aktaran Öztunç bu konuda da şöyle konuştu:

“Gittik, gördük. Kokudan durulamıyor. Hükümet bunun temiz olduğunu iddia ediyor. 13 Kasım'da sayın Cumhurbaşkanı kongre yapıyor, video konferans yöntemi ile bölgeye bağlanıyor. Buradaki yetkililere arkadaşlara diyor ki; ‘Ergene nasıl akıyor temiz mi değil mi?’ diyor buradakiler ‘Evet temiz Sayın Cumhurbaşkanım’ diyorlar. Temiz değil kardeşim, kirli akıyor. Gelsinler görsünler insanın yanında yaşaması, oturması, evinde durması bile çok riskli, tehlikeli. Edirne'den çağrı yapmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum. Eğer siz Ergene'nin temiz olduğuna temiz aktığına inanıyorsanız buyurun gelin. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ana muhalefet partisinin Türkiye'nin ikinci büyük Partisi'nin Çevre ve Doğa haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak hazırım. Gel beraber istediğin yerde Ergene'de çimelim (yüzelim) Anadoluda çimelim derler. Gelir mi? Gelmez, gelemez. Çünkü kendi kabahatleri.”

CHP’Lİ BELEDİYELERİ SUÇLUYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ergene'nin kirletilmesi konusunda topu CHP’li belediyelere attığına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği ülkenin kanunlarını bilmiyor. Cumhurbaşkanı çıkıyor önceki akşam televizyonda Efendim Ergene'nin sorumlusu suçlusu Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Çevresi hep CHP'li belediyeler. Onlar denetlemiyorlar, temizlemiyorlar. Vicdan Sayın Cumhurbaşkanı!

MARMARA DENİZİNİ BEKLEYEN TEHLİKE

Marmara Denizi’ndeki kirliliğin önlenmemesi durumunda büyük felaketin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Öztunç “Marmara denizi bir iç denizdir. Böyle giderse, önce bataklığa sonra da çöle dönecek. Feryat ediyoruz. Bir an evvel tedbir alınmalı diyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptırdığı parasını verdiği belediyelerin arıtma tesisleri çalışıyor. Ama fabrikaların arıtma tesislerinin de çalıştırılması gerekiyor. Bir an evvel tedbir almamız gerekiyor”

KANAL İSTANBUL, MARMARA DENİZİNİN SON TABUT ÇİVİSİ OLUR

Konuşmasının bir bölümünde Kanal İstanbul konusuna da değinen Öztunç, “Şimdi kanal İstanbul diye bir Ucube çıkarttılar. Allah korusun gerçekleşirse, Marmara Denizi'nin üstündeki tabuta son çivi çakılmış olur. Yazık edilir. Kanal İstanbul yani ‘Talan İstanbul’ Marmara denizini bitirme projesidir. Marmara’yı cenazeye çevirme projesidir. Bu konuda uyarıyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI EKONOMİYİ BİLMİYOR

Ülke ekonomi konusunda da değerlendirmelerde de bulunan Öztunç; “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her konuşmasının ekonomiyi felakete sürüklüyor. Dolar aldı başını gitti. Dolar uçtu arkadaşlar. Ekonomi berbat durumda. Esnaf kan ağlıyor. Çiftçi kan ağlıyor. Anadolu'da Çiftçi kuraklıkla mücadele ediyor. Bir yandan da hükümetin yanlış politikaları ile mücadele ediyor. İşçi perişan, köylü perişan, emekli geçinemiyor. İnsanlar kuru soğana muhtaç olmuş durumdalar. Kuru ekmeğe muhtaç olmuş durumdalar. Sayın Cumhurbaşkanının hiç umurunda değil. Önceki akşam televizyona çıktı o konuştu, dolar yükseldi. Tayyip Erdoğan konuştu dolar yükseldi. Eğer sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memlekete azıcık faydada bulunmak istiyorsa, memleketi azıcık seviyorsa konuşmasın artık sussun biraz. Çünkü o konuştukça ekonomi daha berbat hale geliyor. Çünkü ekonomiyi bilmiyor. Çünkü söylemleri ekonomiyi perişan ediyor, darmadağın ediyor. ‘Bana yetkiyi verin dolar bakın nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek’ diyen Cumhurbaşkanı neredesin? Millet sana yetki verdi. Millet sana kandı dolar 8.8 gördü arkadaşlar 8.8 tarihi rekor kimin dönemi? Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde. Yaparsa AK Parti yapar. Evet yaparsa AK Parti yaptı. AK Parti döneminde dolar 8.8 oldu.Hayaldi gerçek oldu. Evet Hayaldi gerçek oldu. AK Parti döneminde dolar 8.8 gördü Hayaldi gerçek oldu” dedi.

YOLSUZLUKLAR DEVAM EDİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç kayıp "128 Milyar Dolar nerede?” diye sordu. Bu parada fakir fukaranın, garip gurebanın, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğuna dikkat çeken Öztunç daha sonra şöyle devam etti.

“Hükümet yetkilileri bunu açıklayamıyor. Açıklayamadığı gibi belli ki artık gece rüyalarında da 128 milyarı görüyor. Tayyip Bey'in anayasa ile ilgili hazırladığımız teklif 128 madde diyor. Her şeyi 128'e bağlıyor. Tayyip Erdoğan devam edeceğiz, peşini bırakmayacağız, 128 milyar dolar nerede?

Bu devletin İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan Süleyman Soylu çıktı devletin televizyonunda dedi ki; ‘Bu mafya bir milletvekiline 10 bin dolar rüşvet veriyor’dedi.

Trakyalı Mustafa Şentop’a Trakya'dan Edirne'den sesleniyorum, serhat şehrinden sesleniyorum.10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim? Kaçamazsın bu sorunun cevabından. Beni ilgilendirmiyor, ben muhatap değilim, diyemezsin. Kim muhatap? Pakistan’daydı Pakistan meclis başkanı mı muhatap? Kim muhatap? Berber Ahmet mi muhatap? Kime soracağız, sana soracağız kardeşim. Sen, meclis başkanısın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onurunu itibarını korumak zorunda olan sensin. Hepimiz Milletvekilleri olarak töhmet altındayız. Bizi bu töhmet altından çıkartması gereken kişi sensin!”

MİLLETİN ERKEN SEÇİM TALEBİ VAR

Konuşmasının son bölümünde “Erken seçim” konusuna da değinen Öztunç bunu milletin istediğini söyledi. Öztunç bu konuda da şöyle konuştu:

“Erken seçim talebi, milletin talebi. Gittiğimiz her yerde esnaf diyor ki yeter! Bıktık, usandık. Köye gidiyoruz çiftçi diyor ki, bıktık usandık erken seçim. İşçi erken seçim istiyor. Emekli erken seçim istiyor. Bir pandemi sürecini yönetemediler. Bir aşı yapamadılar. Gerçi sayın cumhurbaşkanı üçüncü dozu yaptırmış. Millete bir doz yok, Tayyip Erdoğan'a 3.doz var. Böyle Cumhurbaşkanı olur mu? Önce milleti düşünmeyecek misin? Hadi bir doz yaptırdın. İki doz da yaptırdın. Yetmemiş gibi 3’ncü doz yaptırmış. Önümüzdeki ay 4’ncü dozu da yaptırır bir iki ay içerisinde.Vatandaş çok önemli değil.Önemli olan saraydaki beyefendi sağlıklı olsun gerisi önemli değil.Vatandaş bunu görünce bu mafya ilişkilerini görünce siyaset mafya ilişkilerini görünce vatandaş şu anda devleti yöneten Cumhur ittifakının üçlü sacayağından oluştuğunu görünce üçlü koalisyonun AKP, MHP ve MAFYA bundan olduğunu görünce vatandaş kendi Bakanlığı'na kendi şirketinden mal satan AK Partili Bakanı Ruhsar Pekcan’ı görünce erken seçim diyor. Biz de vatandaşın feryadını dile getiriyoruz. Erken seçim olmalı yürekleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler seçim yapalım.

2023'te seçim var mı var. 2023'te sandıkta Cumhur ittifakına hoşçakal diyecek bu millet! Edirne Osmanlı'nın başkentliğini yaptı. Edirne'de Osmanlı kültürünü her yerde görürsünüz. Edirne Osmanlı'yı iyi bilir 2023'te en geç yapılacak bir seçimde Türk milleti bu millet Edirneliler Ak Parti hükümetine sandıkta üstüne basa basa söylüyorum sandıkta öyle bir Osmanlı tokadı vuracak ki; bir daha ayağa kalkamayacak AK Parti ile Cumhur ittifakı.”