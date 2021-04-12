CHP'li Öztunç: "'Gitmeden son olarak neyi çalabiliriz'in derdindeler"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 'AK Parti hükümeti, satacak bir şey kalmadı, gözünü koylara, sahillerimize dikti. Amaç, birilerine peşkeş çekmek' diyerek isyan etti.
CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, turizm kenti Muğla'da, Datça ile Dalaman ilçelerindeki Hazine arazilerinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilmesine tepki gösterdi.
AKP iktidarının sanayi tesislerini, fabrikaları özelleştirmesinin ardından özelleştirilecek bir şey kalmadığını ifade ederek,
"Gözünü sahillere, koylara dikti. Son olarak Muğla'yı talan etmeye, yağmalamaya çalışıyorlar. Datça'da Kargı koyu var, Türkiye'nin en güzel koylarından birisi. 128 dönümlük bu koy, bu arazi Özelleştirme İdaresi'ne devredildi. Hazine arazisiydi. Amaç, birilerine peşkeş çekmek" dedi.
"GİTMEDEN ÖNCE SON NEYİ ÇALABİLİRİZ, BUNUN HESABINDALAR"
Datça'nın ardından Dalaman'da da 5 bin 890 dekarlık Hazine arazisinin de Özelleştirme İdaresi'ne devrildiğini söyleyen Öztunç, "Bu Hazine arazisi de maalesef otel ruhsatı veriliyor, burada işletmelerin açılmasına izin veriliyor. Gerçekten de AK Parti hükümeti, satacak bir şey kalmadı, gözünü koylara, sahillerimize dikti.
Talana dikti. Gittiklerini görüyorlar, gidiyorlar, gitmeden önce son olarak neyi çalabiliriz, neyi çırpabiliriz, neleri yandaşlarımıza peşkeş çekebiliriz, bunun hesabı içerisine girmişler. Datça, Dalaman'da, Muğla'da olacağız ve bu peşkeşe dur diyeceğiz" diyerek bölgeye gideceklerine işaret etti.
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