CHP'li Öztunç'un esnafla dikkat çeken '128 milyar dolar' diyaloğu

14 Eylül 2021 Salı, 16:13

Ali Öztunç ve beraberindeki CHP heyeti, bugün Aksaray’da esnafın sorunlarını dinledi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul’da köprünün üzerinde darbe girişiminde bulunan askerlere karşı direndiğini söyleyen bir esnaf, yurttaşların aşırı derecede yoksullaştığını belirterek, şunları anlattı:

“Aşırı derecede fakirlik. Günden güne geriliyor. Kendim için söylüyorum, yılladır esnafım. Günden güne geriye düşüyorum. Önümüzdeki seneyi göremiyorum. Sizden rica ediyorum, partinizin bir tık ileriye geçtiğinin farkındayız. Özellikle gençlerimiz, kendi çocuklarım da dahil olmak üzere sizin partinizi destekliyorlar. İnsanlar için ne yapılacak? Artık insanlar için bir şeyler yapın. İnsanlık ve özellikle Türk halkı için. 15 Temmuz’da köprüye çıkmış bir insanım. Gözümün önünde ölen insanları gördüm, kurşunlardan kaçtım. Bu halkın gördüğü muameleyi yediremiyorum.”

“ÜLKENİN BAŞINDAKİ İNSANLAR BİZİ KORUMUYOR”

Öztunç: "15 Temmuz şehitleri ve gazileri için para toplandı, Para kayıp."

Esnaf: "Hiçbir şey yok ortada hocam. 128 milyar dolar yok. Hiçbir şey yok"

Öztunç: "Ayda 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili var dedi ben söylemedim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söyledi ama maalesef 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi açıklamadılar"



Esnaf: “Çok özür dileyerek söylüyorum, insanları enayi yerine koyuyorlar. Yemediğimiz halde artık kanımıza dokunuyor. 15 Temmuz’da köprüdeydim. Orada Kürt, Türk, CHP, HDP, MHP, hepsi bir arada; kardeştik biz orada. Orada amaç bir partiyi korumak değildi, ülkeyi korumaktı. Sonrasında ne oldu? Esenyurt’ta poğaça filan dağıtıldı, bitti, gitti. Ama bu ülkenin başındaki insanlar bizi korumuyor şu an” diye konuştu.

“CİMER’DEN YANIT ALAMADIM”

Başka bir yurttaş da İŞKUR’a toplum yararına program kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışmak için başvurduğunu ancak yanıt alamadığını belirterek, “Birkaç kere toplum yararına başvurdum, hiçbir şey çıkmıyor. Hatta bunu Cumhurbaşkanlığı’na CİMER üzerinden yazdım, cevap alamadım” dedi.

Kıyafet satan bir esnaf, gurbetçiler sayesinde ekonomilerini toparladıklarını belirterek, “Gurbetçi büyük bir çark döndürüyor burada” diye konuşüu. Müteahhitlerin iş bırakma eylemini hatırlatan esnaf, “Maliyetleri yükseldi. Bir ikincisi bütçe. Bir daire 600-700 bin lira, 1 milyon liraya kadar. Şükürler olsun en az zammı gören tekstil” dedi.

Başka bir esnaf da gurbetçinin gitmesiyle işlerinin durgunlaştığını dile getirerek, 3 çocuğu için yaptığı okul masrafından şikayet etti. Esnaf, 3 çocuğunun kırtasiye masraflarının 1.500 lirayı bulduğunu anlatarak, “Sıkarak, sıkarak; evini düşünerek biz alışveriş yaptık. 1.500 lira çıkıyor, masrafları. Kitap veriyorlar ama ‘Kaynaklar yeterli değil’ diyorlar. Kaynaklar veriliyor. O zaman niye kitap veriyorsunuz” diye vurguladı.

“DÜN KOMÜNİST DEDİĞİMİZ İNSANLARDAN GÖRDÜK”

İYİ Partili olduğunu söyleyen başka bir esnaf da Öztunç’a Millet İttifakı’nı koruma çağrısında bulunarak, “Kemal Beye şükranlarımızı iletin. Dostlarımızın göstermediği alicenaplığı dün komünist dediğimiz, sövdüğümüz, saydığımız insanlardan gördük. Gönlümüzde taht kurdunuz” diye konuştu.

AKP’li olduğunu söyleye başka bir esnaf ise Öztunç’a, “Senin namını duyuyorum. Maraş milletvekiliydin. AK Partiliyim ama seni çok seviyorum” dedi.