CHP'li Tuncay Özkan: 'Kumpas çöktü ampul patladı'

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:28

CHP Genel Başkan Başdanışmanı, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kumpas çöktü ampul patladı” notuyla bir video yayınladı.

Özkan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Enerji Bakanı Dönmez’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriğinin kesilmediğini iddia etmesi ve 27 dakika sonra bu kez Keçiören’de ziyaret edilen evle ilgili iddiayı başka bir tweetle gündeme getirmesine dikkat çekildi.

Videoda; Fatih Dönmez’in saat 21.20’de sosyal medya hesabından paylaştığı Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmediğini öne sürdüğü mesajı, Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan’da saat 11. 21’de evinin elektriğinin kesilme anı, elektrik kesme tutanağı görüntüsü, mühürlü sayaç ve evinde elektriği kesik olduğu için Kılıçdaroğlu’nun önceki gece ziyaret ettiği Güllü Demir’in bu akşam yaptığı açıklama yer aldı.

