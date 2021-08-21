CHP'li Tuncay Özkan'dan Erdoğan'ı kızdıracak video

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:14

Özkan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptı.

Videoda; Erdoğan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili iki farklı zamanda yaptığı açıklamalara yer verildi.

Buna göre göre Erdoğan, önce; "Abu Dabi yönetimiyle özellikle diplomaitk ilişkileri askıya almak veyahut bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir" dedi. Erdoğan, daha sonra, "Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı yine yanımızdaydı, onunla bir görüşmemiz oldu. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" açıklamasını yaptı.

Özkan videoyu, şu notla paylaştı:

"Erdoğan'dan BAE çarkı! Erdoğan, ‘BAE ile ilişkileri keseceğiz’ dedi. Sözcüsü Kalın, BAE'nin Filistin davasına ihanet ettiğini söyledi. Yandaş basın, 15 Temmuz'un arkasında BAE var manşeti attı. Sonuç, Erdoğan yine çark edip BAE ile görüşüyoruz dedi.”