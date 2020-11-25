CHP'li Utku Çakırözer: İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri?

25 Kasım 2020 Çarşamba, 09:11

Çakırözer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde demiryollarında yaşanan kazaları gündeme getirdi. Çakırözer, Bakan Karaismailoğlu’ndan, karalarda sorumluluğu bulunan yöneticilerin cezalandırılmalarını istedi.

"ÇORLU'DA SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ"

Ankara’da yaşanan yüksek hızlı tren (YHT) kazasında TCDD Genel Müdürü, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarının sorumlu bulunduğunu anımsatan Çakırözer, Bakan Karaismailoğlu’na “Çorlu'da meydana gelen katliamda da yargılanmakta olan alt düzey demiryolu çalışanlarının sorumlu olmadıkları, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bazı daire başkanlarının sorumlu oldukları tespit edildi. Sorumlu olan bu üst düzey yöneticilerin hakkında bir tasarrufta bulunmayı düşünmüyor musunuz?” diye sordu.

"NEDİR BU PERSONEL SÜRGÜNLERİ"

CHP’li Çakırözer, TCDD’deki görev değişikliklerine de ilişkin, “Öyle şeyler görüyoruz ki başkanlar, başkan yardımcıları, bölge müdürleri, gar müdürleri, yardımcıları, gişe memurlarına sürgünler yaşanıyor. İktidar mı değişti? Nedir bu personel sürgünleri” dedi.

"İKTİDAR MI DEĞİŞTİ İNSANLARI SÜRÜYORSUNUZ"

Kurumda görevden almaların iktidar değişmiş gibi yaşandığına ifade eden Çakırözer,“Biz iktidar değiştiğinde dahi liyakate bakılması gerektiğini düşünüyoruz ama öyle şeyler görüyoruz ki başkanlar, başkan yardımcıları, bölge müdürleri, gar müdürleri, yardımcıları, gişe memurlarına, onlara kadar sürgünler yaşanıyor. Ne oluyor? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gitti de başka bir iktidar mı geldi Bakan değiştiğinde, Genel Müdür değiştiğinde? Bu nasıl bir şey? Siz bunu tasvip ediyor musunuz?” diye konuştu.

"ASIL SORUMLULARDAN HESAP SORACAK MISINIZ"

Bütçenin etkin ve verimli şekilde kullanılması için kurumun yöneticilerinin yetkin kişilerden seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Çakırözer, demir yollarında meydana gelen kazaları da hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kazalara baktığımızda, yetkin olmayan kadrolarla vatandaşlarımızın göz göre göre ölüme gönderildiği görülmekte. Ankara'da meydana gelen YHT kazasında, TCDD Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları sorumlu bulunmuştu. Çorlu'da meydana gelen katliamda da mahkeme aşamasında alınan bilirkişi raporu tamamlandı. Yine, yargılanmakta olan alt düzey demir yolu çalışanlarının sorumlu olmadıkları, genel müdür, genel müdür yardımcıları ve bazı daire başkanlarının sorumlu oldukları tespit edildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Sorumlu olan bu üst düzey yöneticilerin hakkında bir tasarrufta bulunmayı düşünmüyor musunuz? Bu kadar insan bu kazaları konuşuyor. Ekim ayında dört gün içinde 3 tren kazası meydana geldi. Bu yöneticiler tedbir almak yerine kurban keserek kamuoyunun gündemine geldiler. Çorlu'da bilirkişi raporuyla suçsuzlukları ortaya çıkan alt düzey çalışanlar mahkemede yaptıkları savunmalar nedeniyle Sivas'a, Yozgat'a sürgüne gönderildi. Bunlar sizin onayınız ile mi oluyor?”