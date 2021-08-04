CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik! Orman Bakanı nerede?

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:48

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Köyü'nden yangındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yangını yakından takip eden Alban, "bu bir çaresizlik! Orman Bakanı nerede? Ona sesleniyorum Orman Bakanı bir helikopter gönder bir uçak gönder yangının sönmesi lazım. Bu yangın sönmezse bu insanların evleri yanacak, hayvanları yanacak." diye tepki gösterdi.

Öte yandan jandarma tedbir amaçlı köyü boşaltırkan hayvanlarını kurtarmaya çalışan köylüler, "tavuklarımız kaldı onları alamadık." diye isyan etti.