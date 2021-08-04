CHP'li vekil çileden çıktı: Bu bir çaresizlik! Orman Bakanı nerede?
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Köyü'nde çıkan yangında incelemede bulunan CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, "Bu bir çaresizlik! Orman Bakanı nerede? Ona sesleniyorum orman bakanı bir helikopter gönder bir uçak gönder yangının sönmesi lazım" diyerek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Çamlıbel Köyü'nden yangındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yangını yakından takip eden Alban, "bu bir çaresizlik! Orman Bakanı nerede? Ona sesleniyorum Orman Bakanı bir helikopter gönder bir uçak gönder yangının sönmesi lazım. Bu yangın sönmezse bu insanların evleri yanacak, hayvanları yanacak." diye tepki gösterdi.
Öte yandan jandarma tedbir amaçlı köyü boşaltırkan hayvanlarını kurtarmaya çalışan köylüler, "tavuklarımız kaldı onları alamadık." diye isyan etti.
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