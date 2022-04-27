CHP'li Yücel 200 lirayla pazar alışverişine çıktı: Yarımşar kilo almamıza rağmen para yetmedi

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:49

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz’la birlikte Şirinyer Pazarı'nda alışveriş yaptı, esnaf ve yurttaşları dinledi.

"AKP AÇLIK VE YOKLUĞU LAYIK GÖRÜYOR"

Pazarda 200 liralık bütçe ile alışveriş yapan Yücel şu açıklamayı yaptı:

"Her eve alınması gereken ürünlerin bazılarını ancak yarım kilo almamıza rağmen 200 liralık bütçenin üstüne çıktık. Domatesin kilosu 20 lira, salatalık 30, yarım kilo alabildiğimiz dolmalık biberin kilosu da 30 lira. Yine yarımşar kilo alabildiğimiz sivri biber ve taze fasulyenin kilosu 40 lira, patatesin kilosu 10 lira, elmanın kilosu 20 lira, yeşilliğin bir demeti 2 buçuk lira. Peynirin kilosu 90 lira, ancak 200 gram alabildik. Bu aldıklarımızla dört kişilik bir ailenin bir hafta boyunca tencere kaynatması, en az iki öğün yemek yemesi ve çocuklarını sağlıklı besleyerek doyurması imkansız. Kaldı ki 200 lira pazar bütçesi olmayan vatandaşlarımız var. Bu duruma seyirci kalmak resmen insanlara 'Aç kalın' demek. AKP iktidarının insanımıza layık gördüğü şey maalesef açlık ve yokluk.”

"HALK HESAP SORACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR"

AKP iktidarının esnaf ve yurttaşın yaşadığı sıkıntıları sadece izlediğini savunan Yücel şöyle devam etti:

"Maalesef insanların pazar çantalarını doldurdukları, yarına ekmek param kalır mı diye düşünmeden alışveriş yaptıkları zamanlar çok geride kaldı. Kara kış geride kaldı, havalar ısındı, meyve sebze ucuzlar beklentisiyle pazara gelen vatandaşlar fiyatları görünce hayal kırıklığına uğruyor. Bazı ürünlerde geçen haftalara göre çok az düşüşler olsa da fiyatlar emekli, öğrenci, asgari ücretli için çok yüksek. Düşüş yaşanan ürünler de geçen haftalarda öylesine fahiş zamlarla yükselmişti ki, bugün biraz fiyatı düşmüş olsa bile Türkiye şartlarında almak çok zor. Bu iktidar vatandaşa bu yaz da kara kış yaşatmaya kararlı. Konuştuğumuz tüm vatandaşlar da pazarcı esnafı da artan maliyetlerden, zamlardan çok ama çok şikayetçi. İnsanlar ülke bu durumdayken, AKP iktidarının sadece bahane ve laf üretmesine kızgın. Halk hesap soracağı günü, yani sandığın kurulacağı günü bekliyor. Kendi iktidarlarıyla 2023, 2032, 2071 hayali kuran hayalperestler, pazarda insan içine çıkacak cesaret bulurlarsa, vatandaşa göre iktidarlarının 3 günlük ömrü bile kalmadığını görürler. Saraylardan, üçer beşer maaş alarak yaşadıkları havuzlu villalarından vatandaşa tepeden bakanlara vatandaşın mesajı sandıkta gelecek. Vatandaşa tepeden bakan anlayış, seçim günü tepetaklak olacak."

"ERKEN SEÇİM İYİ OLACAK"

Yücel'in pazarda sorunlarını dinlediği pazarcı esnafı da şikayetçi. Bir peynirci, satışlardan hiç memnun olmadığını anlatırken, "Hayat pahalı, alım gücü yok. İnsanlar çok zorlanıyor, hiç memnun değiliz. Derhal değiştirmemiz lazım, hiç durmadan derhal. Hatta erken seçim olsa daha iyi olacak” dedi.

Bir başka pazarcı esnafı da kullandıkları poşetlerin bile 5 ay öncesine göre yüzde 300 zamlandığını belirterek, "Bu poşet 25 lira, eskiden 6 liraydı. Eskiden dediğim 5 ay önce. Mazot olmuş 22-23 lira” diye konuştu.