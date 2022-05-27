CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
CHP’nin üç gün sürecek ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı. 248 belediye başkanı gün boyunca sokakta Vanlılarla bir araya gelecek.
CHP’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında organize edilen çalıştaya 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il-ilçe belediye başkanı katılıyor. “Geliyor Gelmekte Olan” ve “Bizim Belediye Başkanları Van’da” sloganlarıyla düzenlenen çalıştayın ana gündem maddesi ise yaklaşan genel seçimler olarak belirlendi.
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