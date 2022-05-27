CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da

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CHP’nin üç gün sürecek ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı. 248 belediye başkanı gün boyunca sokakta Vanlılarla bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 13:24

CHP’nin ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ Van’da başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında organize edilen çalıştaya 11’i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere 248 il-ilçe belediye başkanı katılıyor. “Geliyor Gelmekte Olan” ve “Bizim Belediye Başkanları Van’da” sloganlarıyla düzenlenen çalıştayın ana gündem maddesi ise yaklaşan genel seçimler olarak belirlendi.

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