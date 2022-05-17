Çiçek teslim tutanağını imzaladı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı

17 Mayıs 2022 Salı, 14:13

4 çocuk annesi Şükran Candan’ın (55), merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki arsasına 2 bloklu bir site inşa edildi. Candan’a da bu siteden 5 daire verildi. Dairelerin 1’ini satan Candan, 3 daireyi ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B. (45) ismindeki bir kişiye geçen Aralık ayında kiraya verdi.