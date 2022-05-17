Çiçek teslim tutanağını imzaladı, e-Devlet'e girince hayatının şokunu yaşadı

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Adana’da bir kadın, çiçek getiren kuryenin verdiği boş kağıdı teslim tutanağı sanarak imzaladı. Aradan 2 ay geçtikten sonra kiracısının kendisini dolandırıp o kağıt üzerindeki imzadan 95 bin dolarlık senet yaptığını öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı.

İHA
17 Mayıs 2022 Salı, 14:13

4 çocuk annesi Şükran Candan’ın (55), merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’ndeki arsasına 2 bloklu bir site inşa edildi. Candan’a da bu siteden 5 daire verildi. Dairelerin 1’ini satan Candan, 3 daireyi ise evli çocuklarına verdi. 1 daireyi ise Halil B. (45) ismindeki bir kişiye geçen Aralık ayında kiraya verdi.

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