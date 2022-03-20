Çığdan kapanan mahalle yolu kar tünelleriyle açıldı
Van'ın Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi yolunda 4 gün önce 4 farklı noktaya çığ düşmesi sonrası kapanan yol ekipler tarafından kar tünelleriyle yeniden ulaşıma açıldı.
Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 318 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler, yoğun mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 300 iş makinesi ve 700 kişilik personel ile çalışmalar aralıksız devam ederken,yolu kapalı mahalle ve mezralardaki hastalar almaya gidilirken kara saplanan ambulanslar da kurtarılıyor. Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi yolunda 4 gün önce 4 farklı noktaya çığ düşmesi sonrası kapanan yol ise ekipler tarafından kar tünelleriyle yeniden ulaşıma açıldı.
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